Caoa busca plano B para comprar Ford

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



02/11/2019 | 07:18



Mesmo com os entraves para obter empréstimo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), as negociações entre Caoa e Ford para a compra da fábrica de São Bernardo seguem. A empresa brasileira acionou plano B ao enviar nova proposta, que deve ser analisada pela matriz da montadora norte-americana.

De acordo com o prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB), o assunto foi revelado pelo presidente do conselho de administração do Grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, em conversa por telefone, entre os dois, no fim da tarde de ontem.

“Ele me confirmou que teve tratativas com o Lyle Watters (presidente da Ford América do Sul) e que as negociações não foram encerradas. Inclusive, eles devem se falar durante o fim de semana. A Caoa voltou a fazer uma nova proposta, e ela será submetida ao conselho mundial da Ford por meio do Lyle”, afirmou Morando, que acompanha as negociações. Segundo ele, “isso deixa claro que o assunto não está encerrado.”

Ainda não há mais detalhes sobre valores ou demais aspectos das negociações. Fontes do mercado estimam que o valor para a compra da unidade gira em torno de R$ 1 bilhão. “É importante enfatizar que as negociações continuam”, afirmou o prefeito, destacando a importância de as tratativas serem concluídas o mais rápido possível para garantir os 850 empregos que devem ser criados pela Caoa, preferencialmente com a mão de obra da Ford, e “retirar o trabalhador da ansiedade”.

Apesar de assumir publicamente o interesse na compra da fábrica da região em setembro, as negociações entre a Caoa e a Ford teriam esfriado após entrave no pedido de empréstimo ao BNDES. Questionado sobre as negociações nesta semana, o banco afirmou ao Diário, por meio de nota, que “se reuniu com a Caoa, como faz com qualquer potencial cliente”. “No entanto, não houve formalização de nenhuma proposta de financiamento e a empresa não possui operação com o banco”, informou.

No último dia de produção de caminhões da unidade de São Bernardo, na quarta-feira, dia 30, a Ford se pronunciou oficialmente e confirmou que as negociações para a venda da planta estavam em andamento, mas sem decisão conclusiva até o momento. A montadora reiterou “que continua fazendo todos os esforços cabíveis para alcançar um resultado positivo”, segundo o comunicado divulgado.

Ontem, o Diário questionou a empresa sobre novidades no processo, mas a montadora afirmou que não ia se posicionar. A Caoa não respondeu sobre novidades no processo até o fechamento desta edição.

Até a próxima semana deve ser concluído o processo de demissão dos últimos 650 trabalhadores do chão de fábrica da unidade. Desde o início do ano, quando a Ford anunciou a saída do segmento de caminhões na América do Sul (leia mais abaixo), outras 1.200 pessoas já foram desligadas. A sede administrativa, que hoje emprega em torno de 950 profissionais, incluindo terceirizados de limpeza e segurança, por exemplo, será transferida para a Vila Olímpia, na Capital, em março do ano que vem.

A Caoa deve absorver 850 trabalhadores para a produção de caminhões, porém, a expectativa é a de que a montadora também fabrique dois modelos de automóveis, o que poderia elevar a demanda por profissionais – cuja fila para futuro processo seletivo, somente por parte de ex-funcionários da Ford, é de 1.300.