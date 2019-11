Auricchio estima R$ 16 mi em câmeras de monitoramento

Daniel Tossato



02/11/2019 | 06:13



Depois de sancionar a lei para contrair empréstimo de R$ 54 milhões junto à Caixa para obras, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) afirmou que novas câmeras para videomonitoramento deverão ser instaladas nos centros comerciais a partir de dezembro.

O chefe do Executivo declarou que o processo de licitação está praticamente terminado e a ordem de serviço deverá ser assinada no fim de novembro.

Com investimento de R$ 16 milhões, provindos do Tesouro municipal, o projeto prevê a instalação de 220 câmeras pela cidade e também abrange a criação de um CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), ainda sem local definido.

“Deveremos chegar ao Natal já com alguma parte delas (instalada) e vamos privilegiar os centros comerciais em questão de segurança”, declarou o prefeito. A previsão de instalação completa dos equipamentos de vigilância é de quatro meses após assinada a ordem de serviço.

Junto das câmeras do Detecta (sistema de monitoramento inteligente implantado pelo governo do Estado de São Paulo), mais equipamento de vigilância do departamento de trânsito da cidade, o Executivo estima que o município terá 300 câmeras espalhadas pelas ruas da cidade. Além do centro comercial, a gestão deverá priorizar os grandes corredores.

O prefeito também adiantou que há estudos para futuro projeto que visa mitigar as enchentes em dois eixos que a administração entende serem os principais causadores de cheias na cidade: o Córrego dos Meninos e o Rio Tamanduateí. “Estamos trabalhando em um projeto grande. Nós vamos apresentar a vocês com precificação, com prazos e medidas jurídicas quando tiver mais detalhes”, salientou.



APORTE

Dentre os R$ 54 milhões contraídos de linha de financiamento, R$ 18 milhões serão para o Teatro Paulo Machado de Carvalho e R$ 15 milhões para a Emef Eda Montoanelli.