Avamileno acerta filiação ao Solidariedade

02/11/2019 | 07:00



O ex-prefeito João Avamileno, de Santo André, acertou sua filiação no Solidariedade. A definição aconteceu ontem, com aval do presidente nacional da legenda, o deputado federal Paulinho da Força.

Avamileno deixou o PT no mês passado, depois de 39 anos de filiação – foi um dos fundadores do petismo –, com críticas à direção do partido na cidade na condução da escolha do candidato do PT à Prefeitura de Santo André no ano que vem. Ele apoia o empresário Erick Eloi, que também decidiu ir para o Solidariedade.

No encontro, ficou acertada também uma data para evento de filiação: 29 de novembro. Avamileno e Eloi se colocam como pré-candidatos à Prefeitura em 2020. Pesquisas serão realizadas para fechar a chapa: quem estiver melhor pontuado encabeça o projeto, tendo o outro como vice.

“Teremos com certeza o nome no segundo turno”, garantiu Eloi. “O Solidariedade é partido novo, com construção no Estado. Há espaço para construir, trabalhar e imprimir as questões ideológica, política e social. Isso levou muito em conta. Com base no espaço que tivemos, o Solidariedade é algo que consegue transcender o término de ciclo político e sobreviver ao novo ciclo que se inicia no País.”

A reunião também contou com a presença de Cícero Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, e João Batista Inocentini, da Força Sindical.

“Dia muito importante para a política da nossa cidade. Meu amigo e ex-prefeito João Avamileno decidiu sua filiação ao Solidariedade e será o nosso pré-candidato a prefeito de Santo André em 2020. Desejo boas-vindas ao João e seu grupo”, escreveu Martinha, filiado ao Solidariedade, nas redes sociais.

Avamileno não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar sua filiação ao Solidariedade. A sigla, na cidade, tem os vereadores Sargento Lobo e Vavá da Churrascaria – o primeiro está de saída do partido. Em 2016, a legenda apostou no ex-vereador Ailton Lima a prefeito, hoje no PSB.