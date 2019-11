Colisão entre trens deixa 47 feridos em Salvador

01/11/2019 | 21:41



Uma colisão frontal entre dois trens deixou 47 pessoas feridas na tarde desta sexta-feira, 1º, em Salvador. Não houve mortos e a maioria das vítimas sofreu ferimentos leves, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Corpo de Bombeiros da Bahia. A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) diz que vai investigar as causas do acidente.

A colisão aconteceu por volta das 15h30, entre as Estações Santa Luzia e Lobato, no Subúrbio Ferroviário. Em nota, a CTB afirmou que a batida foi de "leve intensidade" e que teria tomado "providências imediatas". A operação do serviço foi interrompida e só será retomada na manhã de sábado, 2.

O coordenador do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), Ivan Paiva, afirmou que nenhum dos feridos tem quadro de saúde grave e ninguém ficou preso às ferragens. Segundo diz, a maioria dos casos é de escoriações, suspeitas de fratura ou contusões. O Samu foi responsável por socorrer 41 vítimas. As outras seis receberam atendimento do 1º Grupamento de Bombeiros Militares.

Entre as vítimas, 23 foram atendidos e já liberadas no local. Duas pessoas, uma com suspeita de trauma na bacia e outra com suspeita de fratura na clavícula, foram encaminhadas ao Hospital Ernesto Simões.

Segundo Paiva, o lugar do acidente era de difícil acesso. "A via é pequena, o que fez com que algumas ambulâncias precisassem entrar de ré no local. As vítimas estavam estáveis, muita gente saiu andando e ocupou os trilhos", disse.

Este não é o primeiro incidente com trens do Subúrbio em 2019. Em setembro, uma das composições descarrilou e deixou ao menos uma passageira ferida. No mesmo mês, um trem sofreu uma explosão na rede elétrica e provocou pânico nos passageiros. Com o susto, alguns pularam do veículo e acabaram ficando levemente feridos.

Atualmente, apenas três trens operam no sistema, que transporta uma média de 10 mil passageiros em dia útil. A malha é composta por dez estações.

O governo da Bahia planeja substituir o sistema e instalar um monotrilho para ligar o bairro do Comércio, em Salvador, à Ilha de São João, no município de Simões Filho, na região metropolitana.