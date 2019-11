Diário recebe Prêmio Investidor Social

Do dgabc.com.br



01/11/2019 | 21:36



Com plateia lotada, a Instituição Amélia Rodrigues realiza na noite desta sexta-feira (1) no Teatro Municipal de Santo André a entrega do Prêmio Investidor Social, realizado pelo 20º ano consecutivo. Evento presta homenagem a 50 empresas parceiras que ajudam a custear o trabalho social voltado a 271 crianças dos núcleos Tamarutaca, Sacadura Cabral e Palmares, feito há mais de 30 anos. A premiação se estende ao Diário e à Viação Guaianazes.

Durante 45 minutos, cerca de 100 crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos atendidos pela instituição apresentaram musical inspirado em Walt Disney. O espetáculo Ciclo da Vida, coreografado por Márcio Silva, interpreta histórias e contos que retratam sentimentos de amizade, amor, respeito às diferenças e coragem. A peça tem regência musical de Rodrigo Reis e recurso audiovisual de Inês Penachio e Ingrid Mormito. A produção ficou a cargo da Instituição Amélia Rodrigues e conta com recursos do Fumcad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).