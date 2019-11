Do dgabc.com.br



01/11/2019 | 21:06



O final de semana será de Sol e calor no Grande ABC. Tanto o sábado quanto o domingo serão dias com variação de nebulosidade e temperaturas máximas próximas dos 30ºC. A umidade relativa no período da tarde ficará próxima de 50%. Apesar de pequenas, há chances de pancadas de chuva isoladas no final da tarde. A partir de segunda-feira as probabilidades de chuva são maiores.