Papai Noel dos Correios: veja como participar da campanha em 2019

01/11/2019 | 18:37



A campanha Papai Noel dos Correios, realizada anualmente pelos Correios no Brasil, começa na próxima segunda-feira, 4 de novembro.

Durante a campanha, os Correios recebem cartas com pedidos de Natal de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel, além de estudantes da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de outras instituições como creches, abrigos e orfanatos.

A adoção das cartinhas pode ser feita pela internet e também nas seguintes capitais: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e região metropolitana de São Paulo.

O lançamento em 2019 será feito na brinquedoteca do Hospital do GRAACC, em São Paulo. As crianças que passam por tratamento no hospital poderão ver a chegada do Papai Noel e entregar suas cartas em mãos ao 'próprio'.

Como participar da campanha Papai Noel dos Correios

A adoção da carta pelos padrinhos é feita da seguinte forma: as cartinhas são enviadas pelas crianças, lidas e selecionadas. Em seguida, ficam disponibilizadas na Casa do Papai Noel ou em outras unidades dos Correios.

Os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ para que os Correios possam acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, que serão entregues nos pontos de entrega divulgados pela empresa que, posteriormente, realizará a distribuição.

Os Correios não distribuem cartinhas para o Papai Noel diretamente na casa das pessoas, apenas nos locais indicados no site da campanha.

O endereço da criança nunca é divulgado ou informado ao padrinho.

O período da adoção de cartinhas ao Papai Noel feita online ocorre entre 11 de novembro e 29 de novembro de 2019.