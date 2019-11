Fernando Zor e Maiara pagam diária de mais de dois mil reais em pousada

01/11/2019 | 18:11



Fernando Zor e Maiara estão curtindo alguns dias de folga em uma local paradisíaco! De acordo com o jornal Extra, o casal se hospedou em um loft na Pousada Quatro Luas, que fica em Atibaia, no interior de São Paulo - e o casal nem pensou em economizar, já que escolheu a acomodação mais cara do local: dois mil e 180 reais por diária!

E o quarto é um verdadeiro refúgio no meio do mato - como o próprio casal já disse por meio dos Stories. O loft conta com sala de estar com TV de 46 polegadas, lareira de pedra, ar condicionado, deck à beira do lado com hidromassagem, máquina de café e closet. Uau!

Em seu Instagram, Maiara dividiu alguns dos momentos que está vivendo com Fernando na pousada, como o dia em que tomou um vinho com o amado à luz de velas na hidromassagem. Na legenda, a cantora escreveu:

Só eu e o fotógrafo que tirou essa foto, Fernando! Licença que esse é meu momento... E eu tenho todo o direito de viver isso! Tchau, sociedade... Eu mereço!