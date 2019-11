Leandro Hassum relembra cirurgia bariátrica e agradece André Marques: Cinco anos de uma vida nova

01/11/2019 | 18:10



Leandro Hassum, que fez uma cirurgia para reduzir o estômago em 2014, divulgou nessa sexta-feira, dia 1°, uma foto em seu Instagram, comemorando cinco anos da bariátrica.

Na postagem, ele escreveu:

Nossa, gente, estava na academia e um rapaz me perguntou: Fala Hassum!!! Quanto tempo tem que você operou? Quando fui responder lembrei que hoje faço aniversário de cinco anos de uma vida nova que optei por me curar da obesidade mórbida. Sim, não me canso de repetir.

E continua:

O que eu tenho é uma doença que preciso continuar eternamente me cuidando. Agradeço ao meu médico e amigo @drcidpitombo e meu amigo lindo anjo na minha vida que nunca vou conseguir agradecer o suficiente, André Marques, e, claro, minha família sempre. Pelo apoio total e absoluto. @kakahassum e @pietrahassum #vidanova, colocou.