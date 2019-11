De volta, Rossi exalta peso de Vasco vencer clássico em reta final do Brasileirão

01/11/2019 | 18:01



Depois da derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em São Januário, na última quarta-feira, o Vasco vai ter dois reforços para o clássico com o Fluminense, neste sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro: o zagueiro Henríquez, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, e o atacante Rossi, que retorna após cumprir suspensão.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Rossi mostrou entusiasmo em poder manter a boa fase individual. "Estou me sentindo bem. Foi uma pena ficar fora do último jogo. Fiquei triste pelo resultado, mas temos um clássico pela frente e nada melhor que isso para nos dar confiança na sequência do Campeonato Brasileiro. Vencendo o jogo, acredito que chegaremos com muita força para a reta final da temporada."

A estreia de Rossi pelo Vasco foi exatamente diante do Fluminense, em outro clássico no Maracanã. Foi na final da Taça Guanabara, com vitória vascaína por 1 a 0. Com o tempo, ele ganhou a titularidade e importância no elenco, mas uma lesão prejudicou sua sequência na equipe.

"Fiquei triste porque quando voltei da lesão estava sem força e sem ritmo de jogo. Uns quatro jogos fiquei devendo, acabei indo para o banco, voltei contra o Atlético-MG, fiz gol, dei passe. É um bom momento agora, nada melhor que voltar nessa reta final do campeonato, num clássico. Nosso torcedor vai lotar nossa parte no Maracanã e vamos lutar por esse resultado", afirmou o atacante, que aponta pontos vulneráveis do adversário tricolor, hoje encabeçando a zona de descenso do Brasileirão, em 17º lugar.

"O Fluminense está numa situação difícil na tabela. Não queria estar na pele de nenhum jogador do time deles, na zona de rebaixamento faltando apenas nove rodadas para terminar o campeonato. Temos que levar isso como estratégia. Precisamos aproveitar esse desespero deles, com tranquilidade, colocar nossa ideia de jogo. O professor Vanderlei (Luxemburgo) já tem passado o que precisamos fazer para sair com a vitória", destacou Rossi.

Durante os treinos de quarta e quinta-feira, Luxemburgo não deu dicas de qual escalação vai utilizar no clássico. Um Vasco provável para o confronto é o seguinte: Fernando Miguel; Pikachu, Henríquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Bruno Gomes e Guarín; Rossi, Ribamar e Marrony.