Para manter conexão com universo da escrita

Diário do Grande ABC



03/11/2019 | 07:00



Escrever é uma arte capaz de criar letras, palavras, frases, contos e mundos. As ideias que giram na mente de quem está diante de uma folha em branco – seja ela física ou digital – devem se organizar para que o autor (a) se faça ser entendido (a) por quem irá ler depois. É propondo atividades temáticas em torno da escrita que o Desafio de Redação tem fortalecido sua trajetória educacional e social ao longo do tempo. Depois de diversas escolas pública e privadas das sete cidades do Grande ABC mobilizarem seus alunos a desenvolverem textos propostos, começa a contagem regressiva para a cerimônia de premiação que irá homenagear crianças e adolescentes que se destacaram. Neste ano, a responsabilidade de apresentar a festa está com a comunicadora Izabelle Stein, 42 anos, moradora de Santo André e cuja história tem forte conexão com a atividade do concurso regional promovida pelo Diário, em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), e com patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais, de Mauá, e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).

“Português e redação sempre foram as matérias que mais gostava e me destacava no colégio e na faculdade. Estar conectada com esse universo mais uma vez é ótimo e especial”, diz ela, que é repórter do Programa Amaury Jr., da RedeTV!, e apresentadora do Revista+, do canal local TV+ ABC. “Um evento como esse valoriza a redação correta e mais rica. Qualquer carreira a ser escolhida pelos jovens necessita de uma boa comunicação, tanto oral quanto escrita. O processo do desenvolvimento de uma redação te faz ir e vir em diversos momentos. É preciso organizar o tempo para a preparação do que será colocado no papel. Todo texto tem um início, meio e fim. O desafio é incrível.”

A mestre de cerimônias terá missão de ocupar cargo que já passou nas mãos de outros artistas de diferentes áreas que marcaram a trajetória do Desafio de Redação. O ator Robson Nunes, o comunicador André Vasco e dupla formada pelos atores e humoristas Tatá Werneck e Paulinho Serra estão na lista. O comediante Renato Albani comandou o evento no ano passado. Boa postura, educação, simpatia e experiência no contato com o público fazem parte do pacote a ser enfrentado por Izabelle no dia 26, quando ocorre a cerimônia de entrega de prêmios. “A responsabilidade do posto é grande e respeito toda a trajetória do concurso. Aceito o desafio e acho que, como tem congruência com meus valores, estamos juntos. Percebi desde o começo que teríamos conexão forte por meio do mundo das palavras, textos e comunicação. É uma honra.”

Criado em 2006, o projeto sempre propõe temas específicos a cada temporada. As ideias da edição de 2019 giram em torno de A Região Que Eu Quero Em 2030. Segundo Izabelle, a serenidade dos participantes foi colocada à prova. “Quando você para para analizar o futuro, é difícil, porque não sabemos bem como analisar o presente e quem dirá os próximos anos. Daí acaba sendo uma lição para a atual geração, muito imediatista e que faz tudo muito rápido, inclusive seus textos. Hoje tudo está ágil e quase não há espaço para reflexão.”

As milhares de redações, realizada entre 9 de setembro e 11 de outubro, agora passam por avaliação detalhada. O processo atende a critérios de correção semelhantes aos aplicados na avaliação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), como criatividade, coerência com o tema e ortografia gramatical. Em 12 anos, aproximadamente 1,3 milhão de textos já foram feitos por participantes. O autor (a) da melhor produção literária entre estudantes do 3º ano do ensino médio e do 1º ao 3° ano da EJA (Educação de Jovens e Adultos) ganha bolsa de estudos integral em curso superior de livre escolha na USCS. Outros destaques brigam por prêmios como notebooks, TVs e bicicletas.