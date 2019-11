Notícias da semana - 28 de outubro a 03 de novembro

Da Redação



03/11/2019 | 07:00



TECNOLOGIA

Mensagem entre computadores marca 50 anos da internet

Uma das maiores revoluções tecnológicas da histórias completou 50 anos de sua criação. A troca de informações e a forma de comunicação começaram a mudar a partir de 29 de outubro de 1969, com o nascimento da internet, cujo aniversário ocorreu na terça-feira (29).

Trata-se de projeto desenvolvido nos Estados Unidos e a data especial marca quando um computador na Universidade da Califórnia foi capaz de enviar comando simples para outro PC no Instituto de Pesquisa de Stanford, a cerca de 560 quilômetros de distância. A frase passada foi da palavra login (algo como conecte-se, em tradução para o português), mas falhas tecnológicas fizeram com que somente as duas primeiras letras do termo fossem entregues. Segunda tentativa feita poucos minutos depois conseguiu concluir o envio de toda a palavra.

A tecnologia existente nesses primeiros anos era feita de maneira bem diferente da base de troca de dados entre máquinas que utilizamos hoje em dia. O molde que serve de base para a internet atual surgiu na década de 1970 e o termo www (world wide web, ou rede mundial de computadores) apareceu somente no fim dos anos 1980, dando acesso a sites.

Segundo a pesquisa TIC Domicílios, realizada anualmente pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, aponta que, no Brasil, cerca de 126,9 milhões de pessoas foram usuárias desse tipo de serviço eletrônico em 2018. A maioria (97%) realiza o acesso por celulares.

ESPORTES

Corinthians é bicampeão feminino da Libertadores

A equipe feminina de futebol do Corinthians sagrou-se bicampeã da Copa Libertadores. O time venceu, na segunda-feira (28), as brasileiras da Ferroviária por 2 a 0 em partida realizada no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, capital do Equador. Trata-se do segundo título da competição intercontinental da modalidade conquistado pelo clube paulista. A primeira vez ocorreu em 2017.

A equipe faturou cerca de R$ 340 mil, com a segunda colocada levando para casa R$ 200 mil. Os gastos são muito mais baixos do que a premiação deste ano oferecida para os times masculinos: R$ 71,86 milhões para o campeão e R$ 49,17 milhões para o vice.

MOBILIDADE

São Paulo regulamenta uso de patinetes elétricos

O compartilhamento de patinetes elétricos na cidade de São Paulo foi regulamentado pela Prefeitura da Capital na quinta-feira (31). O decreto estabelece padrões que deverão ser colocados em práticas pelas prestadoras do serviço no prazo de 60 dias.

Entre as regras estão o limite de velocidade de 20 km/h e proibição do uso para usuários com menos de 18 anos. Todos os patinetes deverão apresentar indicador de velocidade, campainha e sinalizações noturnas.