Jogos olímpicos representados em desenhos

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



03/11/2019 | 07:00



Os Jogos Olímpicos que serão realizados na cidade de Tóquio, capital do Japão, no ano que vem, já começam a agitar o público. Não que uma contagem regressiva para o início das atividades esportivas esteja acontecendo, mas o evento serviu de inspiração para crianças de alguns Estados brasileiros realizarem desenhos temáticos, incluindo moradores de diferentes cidades do Grande ABC.

A Fundação Japão, organização que busca promover intercâmbio cultural entre o país oriental e outras nações (incluindo o Brasil) desde 1972, realizou concurso infantil para escolher ilustrações que serão utilizadas em seu calendário anual. Total de 957 inscritos de 46 escolas públicas e privadas de Amazonas, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo participaram da atividade.

Da região, três jovens tiveram seus trabalhos selecionados dentro do tema Olimpíada de Tóquio. Karina Yukimi Uehara, 10 anos, de Santo André, prestou homenagem ao nado sincronizado. Já Susan Aya Chan Suzukayama, 12, de São Bernardo, mostrou sua versão sobre a disputa do tênis. A adolescente Renata Olímpio Rodrigues Silva, 17, moradora de São Caetano, fecha a lista local de participantes com desenho inspirado pela esgrima. Outras nove ilustrações completam o material que se destacou e chamou a atenção dos representante da Fundação Japão para seu projeto para o ano que vem. Os traços de cada estudante devem representar os 12 meses da temporada: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Os calendários serão distribuídos gratuitamente aos visitantes que passarem na biblioteca da instituição (Avenida Paulista, 52. Tel.: 3141-0110), em São Paulo, a partir de terça-feira (5). O espaço cultural fica aberto de terça a sexta-feira, das 10h30 às 19h30, e aos sábados, das 9h às 17h, sem necessidade de pagar entrada. As datas ajudarão a saber sobre quanto falta para os próximos Jogos Olímpicos, que ocorrem entre 24 de julho e 9 de agosto.