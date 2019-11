Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



03/11/2019 | 07:00



Hoje o Parque da Juventude Ana Brandão (Av.Capitão Mário Toledo de Camargo), em Santo André, celebra o reggae e o movimento rastafári com grande evento, a partir das 11h. A entrada é gratuita.

Parte do projeto Múltiplos Tons, da Prefeitura, o evento contará com diversas atrações. A primeira delas, aula aberta de ioga, ao som do reggae. Em seguida, às 12h, DJs selecionarão músicas que serão tocadas no estilo sound system, modelo que surgiu na Jamaica nos anos 1940, que conta com grandes caixas de som, por vezes empilhadas.

Segundo a organização, além do som mecânico, nomes como Hélio Bentes, Ras Mocambo e Zio Gate, entre outros, subirão ao palco. Durante o evento, Felipe 3ª Visão fará grafites inspirados na cultura rastafári. O público contará ainda com praça de alimentação.

Guaraci Akani, parte do Coletivo Reggae Para Juventude, responsável pelo evento, diz que a música reggae é um importante canal de transmissão de entendimento e educação para as pessoas. “Talvez o maior movimento que proporciona paz entre os jovens”, afirma.

Ele diz ainda que a festa serve para quebrar preconceitos. “Música de berço negro e ancestralidade africana sempre causaram preconceitos em uma sociedade impregnada de racismo e indiferença com as demais culturas, muitas vezes por não ter conhecimento ou vivenciado algo com pessoas responsáveis nesse sentido”, explica.