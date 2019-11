Modelos plus size mandam recado para Cleo Pires após atriz engordar 20 quilos: - Bem-vinda ao clube!

01/11/2019 | 16:11



Cleo Pires revelou recentemente que engordou 20 quilos, devido à uma compulsão alimentar, e tem sido alvo de críticas por causa das mudanças em seu corpo. Agora, em entrevista ao colunista Leo Dias, as modelos plus size Fluvia Lacerda e Mayara Russi, protagonistas do reality Beleza GG do E!, decidiram falar sobre os comentários negativos que a atriz vem sofrendo desde o ganho de peso.

Mayara disse não ver problema no ganho de peso de Cleo, e acredita que ela poderia usar isso ao seu favor, conscientizando outras mulheres sobre a pluralidade de corpos que existem.

- Se ela usar isso a favor dela, pode continuar inspirando mulheres, de uma forma mais positiva, indo contra essa pressão estética, principalmente no meio artístico.

Já Fluvia disse que, apesar das críticas, Cleo continua estando bem próxima do padrão estético, e por isso sofre de pressão estética, mas não de gordofobia, já que o termo está ligado à forma como as pessoas obesas ou com sobrepeso são aceitas - ou não - na sociedade.

- Para a Cleo, este momento é uma boa oportunidade para entender o outro lado da moeda, o quanto as pessoas são cruéis. O que ela está vivendo hoje é o que a gente vive sempre. O padrão são as massas, e as massas não são magérrimas e nem plastificadas. A realidade do mundo é outra, isso são bolhas, minorias. Estávamos falando sobre isso ontem. Existe diferença entre gordofobia e pressão estética. Ela vive a pressão estética. Bem-vinda ao clube!

Eita! E aí, concorda?