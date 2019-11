Sergio Guizé diz que vive paixão avassaladora com Bianca Bin e revela apelido fofo: Ela me chama de meu Chicletinho

01/11/2019 | 16:11



Sérgio Guizé, o Chiclete em A Dona do Pedaço, está fazendo o maior sucesso! O ator revelou, nesta sexta-feira, dia 1°, que nunca tinha vivido um personagem tão querido pelo público. Em entrevista que foi ao ar no programa Se Joga, Sérgio falou sobre seu personagem:

- No estúdio é Chiclete, saio na rua e ouço: Ô, Chiclete! E é maravilhoso porque fico sabendo que o personagem está funcionando, comemora o ator.

E, aparentemente, não é só na novela que o nome pegou. Sua namorada, Bianca Bin, também entrou na brincadeira:

- Ela me chama de meu Chicletinho. Ai, a Bianca é terrível! Virou quase um: Oi, amor. Ela pegou o gancho muito bem, contou.

O casal de artistas está junto desde a novela de Walcyr Carrasco, O Outro Lado do Paraíso, de 2017. Sérgio conta que a atriz é uma de suas maiores incentivadoras:

- Ela me dá muito força desde o começo. É meu termômetro. O fato de ser atriz facilita tudo, porque a gente divide as angústias de trabalho. Ela está atualmente na Bahia, filmando um personagem denso. Enquanto conto da minha semana corrida, ela para de falar um pouco, brinca.

E a química dos dois não é restringida às telinhas. Na vida real, Sérgio fala que vive uma paixão avassaladora:

- Estou vivendo uma coisa assim, um sentimento muito especial, diz, se referindo à amada.

Além do ótimo trabalho em sua atuação, ele admite ter começado uma rotina de exercícios físicos ao saber das suas cenas sem camisa:

- Me preparei uns quatro meses antes. Sabia que tinha essa pegada e comecei a fazer atividade física cinco vezes por semana. Antes de começar qualquer trabalho, me preparo como um atleta mesmo. Me envolvo bastante, disse.

Bastante carismático, o ator comentou também sobre seus planos para o futuro:

- Depois do Chicletinho, vou tocar com a minha banda Tio Che em um navio, de 29 de novembro a 2 de dezembro. Em seguida, vou para o Uruguai ficar uns 15 dias com Bianca e um casal de amigos. Na volta, quero curtir minha casa, meus cachorros, meditar e cuidar das minhas plantas, revela o ator.

Esse casal é fofo demais, não é?