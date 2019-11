Marília Mendonça confessa que tinha medo de não produzir leite por ter feito redução de mama

01/11/2019 | 16:11



Marília Mendonça compartilhou um momento especial de sua gravidez na última quinta-feira, dia 31, no Twitter. Em conversa com fãs, a cantora afirmou que já começou a produzir leite materno, que servirá de alimento para quando o filho, Léo, nascer, lá para o final de dezembro ou começo de janeiro do próximo ano.

Amor: ganhar seu dia com notícias boas que nem são sobre você, diretamente. Hoje eu ganhei meu dia com duas notícias maravilhosas na vida de alguém que amo e por que o leitinho do meu Léo começou a ser produzido... e vocês?, questionou a artista.

Depois, Marília acabou confessando que estava com medo de não conseguir produzir leite, já que fez uma cirurgia de redução de mama há algum tempo.

Eu estava morrendo de medo de não conseguir porque fiz redução da mama... tinha muita pele. Isso me deixou MUITO FELIZ!

Ela ainda explicou como a redução poderia interferir na produção de leite e amamentação.

O silicone não interfere, só a redução... porque podem ser retiradas glândulas mamárias demais... mas, depende muito de caso pra caso... eu, como sou ansiosa, já estava com medo!, admitiu.

Marília também contou que fez a redução justamente para colocar silicone.

Tirei a pele sobrando depois de emagrecer, para colocar o silicone.

Já na tarde desta sexta-feira, dia 1º, a cantora brincou com uma coisa simples que, para as grávidas, pode ser bem mais difícil...

Vestir roupa cansa #pregnancythings (#coisasdagravidez), escreveu.