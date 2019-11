Netflix divulga trailer da série Ninguém tá olhando, que traz Kéfera Buchmann no elenco

01/11/2019 | 16:10



Vem coisa boa por aí! A Netflix anunciou, nesta sexta-feira, dia 1º, o trailer de sua mais nova série nacional, a comédia Ninguém tá Olhando. Com oito episódios, a produção será lançada na plataforma de streaming no dia 22 de novembro, e terá direção de Daniel Rezende - que já dirigiu os longas Bingo: O Rei das Manhãs e Turma da Mônica - Laços.

O longa conta a história de Uli, vivido por Victor Lamoglia, que é um Angelus - um ser místico que ajuda os humanos. Tudo começa a mudar, no entanto, quando o protagonista decide agir por conta própria, contradizendo as ordens dadas por seu superior - e, é claro, se metendo nas mais variadas confusões. Ele, no entanto, não é punido, mesmo após quebrar todas as regras. Será que seu chefe está realmente de olho?

O elenco conta com nomes já conhecidos da comédia, a começar pelo próprio Victor, famoso pelo canal de YouTube Parafernalha. O longa também tem participação de Júlia Rabello e Thati Lopes, do Porta dos Fundos, Kéfera Buchmann, Leandro Ramos, do Choque de Cultura, e até mesmo o cantor Projota. Já anota na agenda para não perder, hein?