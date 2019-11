De praias a montanhas: 3 roteiros pelo estado de São Paulo

Beatriz Ceschim



01/11/2019 | 15:48

Desde as praias até o seu interior, São Paulo oferece opções de viagens maravilhosas para diversos gostos e bolsos. Para os turistas que buscam por locais para visitar em até uma semana, o Rota de Férias separou três roteiros pelo estado de São Paulo. Confira!

Roteiros pelo estado de São Paulo

Ilhabela com Castelhanos e Bonete

Para quem deseja relaxar com os pés na areia, Ilhabela é uma ótima opção de passeio. Durante quatro dias no destino, os visitantes podem conhecer as diversas praias da região, o centro histórico e praticar mergulho. Os turistas também poderão visitar o Museu Náutico, fazer trilhas e tomar banho de cachoeira. Confira o roteiro de quatro dias na cidade, aqui.

Campos do Jordão

Um dos destinos queridinhos do interior paulista é Campos do Jordão. No inverno, a cidade é um dos locais mais visitados pelos turistas. Entretanto, sua beleza pode ser apreciada o ano inteiro. Durante cinco dias, os viajantes podem aproveitar a culinária local a os passeios ligados à natureza, como o Horto Florestal. A região também é ideal para quem deseja fazer comprinhas de malhas, calçados e chocolates artesanais.

São Paulo

Avenida Paulista, Liberdade e centro histórico são alguns dos destinos obrigatórios para o roteiro de uma semana em São Paulo. De museus a passeios no Parque Ibirapuera, a capital paulista oferece diversão para todas as idades. É preciso separar cerca de sete dias para conhecer a cidade com calma. Mas pode ficar tranquilo, que o Rota de Férias já preparou o itinerário para você conseguir aproveitar esse destino.

Pontos mais icônicos de São Paulo (SP)