Hotel de luxo em Bordeaux anuncia pacotes para o fim de ano

01/11/2019 | 15:48

As festas de fim de ano estão chegando, e o hotel Les Sources de Caudalie, que fica na região de Bordeaux (França), anunciou sua programação natalina e de Réveillon. Os pacotes são boas opções para brasileiros que pretendem comemorar as festas de fim de ano na belíssima região francesa.

Pacotes para o fim de ano

O pacote “Natal Encantado” contempla hospedagem em um dos Apartamentos Confort ou em uma das Suítes Prestige, café da manhã e o jantar do dia 24 de dezembro (sem bebidas) no restaurante La Table du Lavoir. As tarifas partem de 495 euros para uma pessoa e de 660 euros para duas pessoas.

Para quem quiser optar por uma noite “bucólica-chic” na Suíte Júnior ou na Suíte, há o pacote “Natal no Coração dos Vinhedos”. Ele inclui café da manhã e jantar de véspera de Natal no restaurante duas estrelas Michelin La Grand’Vigne (exceto bebidas). As tarifas custam a partir de 830 euros para uma pessoa e a partir de 1.180 euros para duas pessoas.

O pacote “Natal em Família” na Suíte Prestige ou Suíte Signature, iluminada por uma árvore de Natal, inclui café da manhã e o jantar (exceto bebidas) do dia 24 de dezembro no restaurante La Table du Lavoir. O preço parte de 1.230 euros para quatro pessoas.

Em relação às atividades programadas, haverá, entre outras opções, passeio de 4h em carro com motorista para ver Bordeaux sob as luzes e a decoração de Natal, o mercado natalino e a pista de gelo (a partir de 330 euros por carro). Também é possível fazer um tour de carruagem de 1h30 pelos vinhedos Smith Haut Lafitte (a partir de 538 euros para oito pessoas).

Réveillon

Na passagem de ano, o Les Sources de Caudalie criou três pacotes que, assim como os do Natal, unem sofisticação, luxo e exclusividade.

O “Sur son 31” contempla duas noites no Apartamento Confort ou Suíte Prestige, com check-in em 30 de dezembro, café da manhã, jantar de véspera de Ano Novo no restaurante La Table du Lavoir e almoço de Ano Novo no restaurante duas estrelas Michelin La Grand’Vigne. As bebidas são pagas a parte em ambas as refeições. A tarifa custa a partir de 1.680 para duas pessoas.

Há também a opção “Ano Novo Brilhante”. Nela, a tarifa inclui duas noites, com check-in em 30 de dezembro, hospedagem em Suíte Júnior ou Suíte, café da manhã, jantar de Réveillon no restaurante duas estrelas Michelin La Grand’Vigne e brunch de Ano Novo no restaurante La Table du Lavoir. Nas duas refeições, bebidas são pagas a parte. Custa a partir de 2.050 euros para duas pessoas.

Por último, o pacote “Grand Luxe” inclui duas noites, com check-in em 30 de dezembro, na Suíte Prestige ou na Suíte Signature, degustação no bar Rouge, com bebidas, café da manhã, almoço no restaurante La Table du Lavoir (sem bebidas), meio dia no Vinotherapie Spa, jantar de Réveillon no restaurante duas estrelas Michelin La Grand’Vigne (sem bebidas) e acesso ao Rouge, que terá música ao vivo. Brunch do 1º dia do ano no La Table du Lavoir e meio dia no spa também estão inclusos. Custa a partir de 5.715 euros para duas pessoas.

Outras atividades também foram pensadas para a ocasião, sendo todas com lugares limitados. Há uma degustação de três vinhos de prestígio (Château Smith Haut Lafitte, Pessac-Léognan tinto 2013; Ciprestes Climens, White Barsac 2009; e Château Carbonnieux, Pessac-Léognan, branco, 2017) por 75 euros por pessoa, além de uma oficina de mixologia pelo mesmo preço.

Imagens da França

