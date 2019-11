Ignácio de Loyola Brandão vence o prêmio Juca Pato 2019

01/11/2019 | 15:18



A União Brasileira de Escritores (UBE) concedeu ao escritor Ignácio de Loyola Brandão o tradicional prêmio Juca Pato, dado ao intelectual do ano, em 2019.

Imortal da Academia Brasileira de Letras, empossado este ano, e colunista do jornal O Estado de S. Paulo, o autor de "Não Verás País Nenhum" disputou o prêmio com Josélia Aguiar, biógrafa de Jorge Amado e diretora da Biblioteca Mário de Andrade.

Aguiar, no entanto, retirou-se da disputa, deixando a conquista com Brandão, que entra para um seleto grupo de escritores do qual fazem parte Lygia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade e Milton Hatoum, entre outros.

O prêmio Juca Pato é concedido desde 1963, quando Afonso Schmidt recebeu a láurea. Ex-presidentes da República como Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso também já receberam a honraria.

A cerimônia de entrega do prêmio será no dia 2 de dezembro de 2019, às 19 horas, na Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94).