Sob frio intenso, Verstappen domina o 1.º treino livre do GP dos Estados Unidos

01/11/2019 | 15:14



O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos, 19.ª e antepenúltima corrida da temporada 2019 da Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Austin, no Texas, com o tempo de 1min34s057. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o segundo colocado, a 0s169 do líder, enquanto o tailandês Alexander Albon, também da Red Bull, foi o terceiro, com um tempo 0s259 mais lento do que o cravado pelo piloto mais rápido desta sessão.

O francês Pierre Gasly, da Toro Rosso e a 0s951 de Verstappen, e o australiano Daniel Ricciardo, da Renault, a 1s206 do holandês, vieram em quarto e quinto lugares, respectivamente. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que usou um capacete com as bandeiras de Mônaco, Estados Unidos e Brasil, foi o sétimo mais bem classificado (a 1s323).

Este treino foi marcado pela mais baixa temperatura do ano em uma sessão de pista de um final de semana de corrida. Os termômetros marcaram 8ºC no ar e 14ºC na pista.

Nestas condições climáticas, os pilotos da Mercedes aproveitaram para testar os pneus para a temporada de 2020 e por isso não ficaram entre os primeiros. O inglês Lewis Hamilton, que tem ótima chance de garantir o seu sexto título mundial na prova deste domingo, terminou em oitavo lugar, com um tempo 1s382 mais lento do que o do líder. E o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe, foi apenas o 17.º, 2s102 atrás do holandês da Red Bull. Só ele têm chance de tirar título do britânico nesta reta final da temporada.

Hamilton tem 74 pontos de vantagem sobre Bottas (363 a 289). Para ser campeão nos Estados Unidos, o inglês precisa terminar a corrida em oitavo lugar. E isso se Bottas vencer a prova.

Os pilotos voltam à pista ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre, marcado para começar às 17 horas (de Brasília). No sábado, a terceira sessão livre acontece das 15h às 16h, enquanto a definição do grid ocorrerá das 18h às 19h. A corrida, no domingo, tem largada às 16h10.

Depois do GP nos Estados Unidos, a Fórmula 1 ainda terá mais duas corridas este ano. O GP do Brasil, no circuito em Interlagos, em São Paulo, será disputado no dia 17 de novembro. Em Abu Dabi, prova derradeira da temporada está marcada para o dia 1.º de dezembro.