Luana Piovani comenta críticas por suas declarações: - Dou minha opinião porque fui julgada a vida inteira

01/11/2019 | 14:11



Luana Piovani ama dar sua opinião a respeito de diversos assuntos e, durante entrevista ao colunista Leo Dias, entregou que seu programa no canal E!, o Luana é de Lua, seguirá causando. A apresentadora está no Brasil para divulgar a segunda temporada da atração, que está com data prevista para setembro de 2020, e declarou que, dentre as temáticas abordadas, ela irá falar sobre o término com Pedro Scooby e a relação dele com os filhos.

- Vou falar sobre separação, sobre paternidade. Estou com essa experiência latente e vi como isso é um assunto que permeia a vida de todo mundo, começou Luana.

Por vezes criticada por conta de seus posicionamentos, ela declarou que não tem limites quando se trata de expor sua opinião.

- As pessoas me dizem: Mas ninguém pediu sua opinião, por que você está dando?. Porque a vida inteira, fizeram isso comigo. Eu nunca perguntei às pessoas o que elas achavam, e elas estavam o tempo todo me dizendo se o que eu fazia era certo ou errado. Chegou um momento em que eu disse: Ah, também vou dizer o que eu estou achando, conta a atriz.

Ela ainda acrescenta que não entende o motivo de suas declarações gerarem tanta repercussão:

- As pessoas perdem tempo com coisas tão pouco importantes tendo tanta coisa importante ser discutida.

Para Luana, ser tão verdadeira tem seus altos e baixos, mas ressalta que não se arrepende.

- Eu pago o preço de dar minha opinião há anos e acho que vale a pena porque eu olho espelho, bato a mão no peito e falo: Essa sou eu. Eu falo a verdade, e as pessoas se constrangem com isso. Quando eu tiver 85 anos, vou falar: Fiz tudo o que escolhi fazer. Não me enganei em nenhum momento. Não me deixei abusar, porque é um abuso pegar um ser humano e engessar ele, colocando-o em uma caixinha. Fazendo isso, você mata uma pessoa, mata uma vida.

Por fim, ela declarou que, apesar de se considerar uma mulher forte, revela que tem seus momentos de fragilidade e dividiu durante a entrevista um momento que passou com o namorado Ofek Malka, jogador de basquete israelense.

- Eu tenho milhões de fragilidades. Recentemente, mandei uma mensagem para o meu namorado que dizia: Eu pareço uma rocha, mas eu sou uma flor. Não esqueça disso. Acho que eu me coloco como uma rocha, então é difícil olhar para mim e ver uma flor. Mas isso, apenas para quem tem importância na minha vida. Para as pessoas das redes sociais nem preciso lembrar porque ali não tem Luana flor. É só rocha mesmo, finaliza.