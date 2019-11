Arthur Aguiar revela que Mayra Cardi não deixa açúcar entrar em casa

01/11/2019 | 13:10



Mayra Cardi ficou conhecida nacionalmente ao participar do Big Brother Brasil 9, mas não foi dentro do confinamento que ela deu mais o que falar! Anos após o reality show, ela se tornou life coach e influenciadora digital, fazendo sucesso por auxiliar diversas famosas, como Anitta, Cleo Pires, Maraia e Maraisa, no processo de emagrecimento e numa mudança de estilo de alimentação.

Sua profissão, aliás, é alvo de polêmicas, já que muita gente considera abusivo o fato de ela ser sócia-proprietária de uma empresa que dá consultoria para quem quer mudar os hábitos alimentares e buscar uma vida mais saudável, sem ao menos ser nutricionista.

Na vida pessoal, as polêmicas também não lhe fogem e o estilo de vida questionável de Mayra também acaba rendendo muito assunto na internet. Um exemplo disso é a entrevista que Arthur Aguiar, com quem a coach é casada, deu ao jornal Extra. O ator contou que chocolate faz ele furar a dieta, mas a esposa não foge da alimentação saudável de nenhuma maneira, já que não gosta de alimentos que podem fazer mal. O galã ainda revelou que come besteiras somente fora de casa e que açúcar nem entra lá!

Além disso, o global também falou sobre a festa de aniversário da filha dos dois, a pequena Sophia, que deu o que falar! O cardápio do evento foi inteirinho com comidas saudáveis e fitness, gerando burburinho entre os convidados. Antonia Fontenelle e Leo Dias, que estavam por lá, ironizaram a escolha da amiga e deram falta de salgadinhos fritos, refrigerantes e doces, comuns em festas infantis. Sobre isso, Arthur falou:

- Seria hipocrisia, mais da Mayra do que minha, se a comemoração tivesse outras comidas. Criaram uma história imensa perto do que já era esperado por todos. Afinal, não é segredo para ninguém a forma como lidamos com alimentação. No aniversário da Sophia, oferecemos a ela os mesmos ingredientes dos outros dias.