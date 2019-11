Bianca Bellucci



01/11/2019 | 13:18

The Unusual Suspect é um canal no YouTube dedicado ao universo dos filmes, com críticas e reações. Porém, o que mais chama a atenção é uma série de vídeos que seleciona trechos específicos de filmes que coincidem com letras de músicas. Assim, é como se os personagens estivessem cantando um hit. A brincadeira para lá de legal costuma reunir mais de 130 títulos e já foi usada para canções de Michael Jackson, Paramore, Linkin Park.

Para assistir a todos os vídeos já disponibilizados pelo The Unusual Suspect, aperte o play. Você também pode clicar aqui e ver apenas os clipes que mais te interessam.

