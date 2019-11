Com foto inusitada, Meghan Markle e príncipe Harry revelam apelido carinhoso do filho, Archie Harrison

01/11/2019 | 12:11



Meghan Markle e príncipe Harry fizeram um post fofíssimo nas redes sociais na última quinta-feira, dia 31. O casal desejou um feliz Dia das Bruxas ao público e ainda aproveitou para revelar um apelido carinhoso do filho, Archie Harrison, atualmente com cinco meses de vida. A publicação ainda contou com uma foto inusitada para os parâmetros da família real britânica, já que vemos Meghan e Harry cercados por monstros clássicos do Halloween.

Feliz Halloween! Desejamos a todos um Halloween seguro e divertido, da nossa família (e do nosso pequeno abóbora) para a sua! Nesse dia, ano passado, o duque e a duquesa compareceram a um workshop de efeitos especiais durante a turnê real para a Nova Zelândia, dizia a legenda.

Além de abóbora, Archie também já foi chamado de Bubba pela mãe. Coisa fofa, né?

Apoio familiar

E parece que Meghan Markle e príncipe Harry estão recebendo um apoio especial nos últimos dias. Phil Dampier, autor de diversos livros sobre a família real britânica, afirmou, em entrevista ao site Express UK, que Kate Middleton está tentando ajudar o Duque e a Duquesa de Sussex em meio a polêmicas e perseguições após a estreia do documentário do casal, Meghan e Harry: An African Journey.

- Por trás dos holofotes, soube que Kate está fazendo o seu melhor para reconciliar todo mundo e ajudar Meghan. Nenhum deles quer decepcionar a rainha, então Kate está tentando acertar as coisas no particular.

Além disso, a esposa do príncipe William estaria se sentindo triste com todas dificuldades ao redor de Meghan.

- Me disseram que Kate pegou o telefone e ligou para Meghan. Kate sente muito e sabe que Meghan está sofrendo.

Complicado, né?