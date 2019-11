Anitta estaria vivendo affair com anônimo e sai em defesa de Ludmilla após ataques: Absolutamente abominável

01/11/2019 | 12:11



Desde que Anitta terminou o namoro com Pedro Scooby surgiram rumores de que ela estaria se envolvendo com outras pessoas. Dançaria da cantora, Ohana Lefundes foi apontada como um suposto affair, mas o boato mais forte foi de que a diva estaria vivendo um caso amoroso com o cantor Vitão, com quem canta a música Complicado. Porém, de acordo com o jornal Extra, essa história não passa de marketing.

Segundo a publicação, os dois só entraram nessa história para divulgar o single que gravaram juntos e na verdade a voz de Vai Malandra estaria em um romance com um anônimo! Anitta não quer envolvimento com outro famoso no momento e está fazendo de tudo para preservar o novo affair, tanto que nem pessoas próximas da artista conhecem o moço. Que mistério! Porém, ela e Vitão estão curtindo toda essa especulação em torno do nome deles, pois assim conseguem divulgar ainda mais a música. Será mesmo?

Ludmilla

A briga entre Anitta e Ludmilla por conta dos direitos autorais da música Onda Diferente abalou o mundo dos famosos! Mas isso não impediu que a funkeira de Honório Gurgel saísse em defesa da namorada de Brunna Gonçalves. Lud revelou em seu Instagram que foi vítima de racismo durante o Prêmio Multishow. Ela publicou um vídeo do momento e escreveu:

Alguém me chama de macaca no vídeo, mas não sabemos quem foi a pessoa exatamente. Cara até quando isso? As coisas, para mim e para a maioria dos brasileiros, nunca foram fáceis e com o preconceito e julgamento pelo tom de pele vocês só complicam. A vontade de me diminuir é tanta que não pensam na consequência dos seus atos.

Anitta fez questão de comentar o caso e fez um tweet sobre o assunto, mas sem mencionar o nome da voz de Não Encosta.

Inaceitável que alguém possa se achar no direito de chamar um negro de macaco ou tentar reduzi-lo como um ser humano inferior. Melhorem. Isso é crime e absolutamente abominável, ela escreveu.