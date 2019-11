Novembro Azul

Do Diário do Grande ABC



01/11/2019 | 11:07



A prevenção ao câncer de próstata ganhou força nos últimos anos. Campanhas de conscientização elevam agendamentos de consultas com urologistas. No início, mulheres, mães e filhas lideravam as ligações aos consultórios, mas hoje, felizmente, muitos homens já têm a iniciativa.

Essa mudança de comportamento alterou também o padrão de diagnóstico da doença. Nas décadas de 1980 e 1990, a maioria dos tumores de próstata era descoberta em fases avançadas e só restava ao paciente fazer tratamentos hormonais e paliativos. Atualmente, devido à prevenção, os tumores são diagnosticados mais precocemente, fator fundamental não apenas para cura, mas também para a manutenção da qualidade de vida.

O câncer de próstata é o tumor maligno com maior incidência entre os homens (35% dos casos de câncer masculino são na próstata) e o segundo em mortalidade.

Um dos maiores temores dos homens são as sequelas do tratamento, como a disfunção erétil e a incontinência urinária. No entanto, o ganho tecnológico, vinculado à experiência do cirurgião, permite resultados funcionais. Os pacientes operados com robô têm a sua reabilitação antecipada.

O Hospital Vera Cruz de Campinas, no Interior, foi o primeiro equipamento de saúde particular a instalar o sistema robótico Da Vinci em uma cidade não Capital do País. As cirurgias iniciaram em dezembro de 2018 e dos mais de 200 procedimentos realizados até o momento, 60% foram de próstata.

Além do sistema robótico, há outras técnicas novas no tratamento do câncer da próstata, como o HIFU® (ultrassom focal de alta intensidade). Desenvolvido em Lion, na França, este método controla a doença com mínimos riscos de procedimento e funcionais.

Mas a indicação é restrita a grupo específico de portadores. Novidades estão a caminho, como painéis genéticos, que possibilitarão maior conhecimento da doença e sua agressividade a ponto de identificar qual a melhor combinação de terapias para cada paciente.

O Novembro Azul vem colaborar com nosso objetivo de melhorar a saúde masculina, lembrando que ir ao urologista com frequência facilita o diagnóstico precoce, mas não a prevenção.

A prevenção das doenças prostáticas acontece no dia a dia, praticando exercícios físicos regularmente, não ganhando peso e evitando gorduras saturadas. Alimentação balanceada é fundamental.

Sandro Faria é urologista.