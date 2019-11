Em defesa da democracia

Do Diário do Grande ABC



Causou assombro a declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), em entrevista no YouTube, de que a adoção de medida semelhante ao arbitrário AI-5 é algo cogitado pelo governo central em caso de “a esquerda se radicalizar” nas ações. A reação contrária da sociedade e da classe política, felizmente, foi imediata. Repudiaram o posicionamento tanto governistas, o que incluiu o próprio presidente Jair Bolsonaro, pai e correligionário do parlamentar, quanto oposicionistas. A rejeição uníssona levou o autor da frase a pedir desculpa pelo pronunciamento. Que tenha sido sincero!

No momento em que o Brasil vive sob uma das mais ferrenhas polarizações políticas, não é prudente evocar instrumento que, baixado em 13 de dezembro de 1968, foi utilizado exaustivamente para punir despoticamente indivíduos declarados como inimigos pelo governo do general Costa e Silva. Devidamente sepultados pela promulgação da Constituição da República, em 1988, esses tempos sombrios não devem ser revividos.

Regimes democráticos não permitem o mínimo flerte com medidas tirânicas. Até quando vêm trajadas com as roupas das boas intenções, como, por exemplo, sob a égide do crescimento econômico ou da preservação dos bons costumes, pois é, geralmente, dessa maneira insidiosa, pela porta dos fundos, que o vírus do totalitarismo se infiltra, causando, a partir daí, males irreparáveis ao organismo. Não se pode, por isso, minimizar a declaração de Eduardo Bolsonaro. Necessário repudiá-la e denunciá-la em todos os espaços possíveis.

Reafirmar os valores democráticos ao primeiro sinal de que eles podem estar em xeque é obrigação moral da imprensa. Este Diário, que não soçobrou à responsabilidade nem mesmo sob o tacão da ditadura, quando manteve na pauta assuntos que incomodavam os altos coturnos, seguirá em sua postura vigilante. Pois, como bem pontuou o primeiro-ministro inglês Winston Churchill (1874-1965), que liderou o mundo na guerra contra a ascensão nazista, a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros.