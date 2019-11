Obituário - 1 de novembro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/11/2019



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Sexta-feira, 1º de novembro de 2019

7º DIA

Narciso Ferrari. Domingo (3 de novembro), às 19h, na Matriz Sagrada Família, em São Caetano

SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 30 de outubro

Maria Bueno, 98. Natural de Atibaia (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santiago Del Carmen Rojas Veas, 91. Natural do Chile. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Fustaino, 89. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 30. Cemitério Municipal da Saudade, em Piracicaba (SP).

Adriano de Queiroz, 81. Natural de Cosmorama (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Lopes Chica, 73. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Balneário Fênix, em Itanhaém (SP). Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes da Silva, 73. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaciara Rodrigues Silva, 68. Natural de Nova Conquista (BA). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Admilson de Matos, 51. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 31 de outubro

Raul Salles, 95. Natural de Itapetininga (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Felice Di Curzio, 93. Natural da Itália. Residia no Centro de Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ana Antonia de Oliveira, 92. Natural de Januária (MG). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Albertina Moreira Salemme, 84. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Januário Pereira Filho, 84. Natural de Nova Russas (CE). Residia no Parque Industrial, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Nilton Batista da Silva, 84. Natural de Tabira (PE). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Marli Rodrigues da Silva Costa, 73. Natural de Terezinha (PE). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 31. Crematório Memorial de Santos (SP).

José Porfírio de Andrade, 66. Natural de Alcantil (PB). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iraci Maria Mariano da Silva, 56. Natural de Branquinha (AL). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Lima da Silva, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Serralheiro. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 1º de novembro

Neide Rostichelli, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Bibliotecária. Hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro. Crematório Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

Mirian de Fátima Gomes, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Advogada. Dia 30. Jardim da Colina.

Everaldo Bernardo do Nascimento Filho, 53. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Cabeleireiro. Dia 30, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 28 de outubro

Antonio Santander, 71. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alzira. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

Luciano Antonio Pinesi, 62. Natural de São Caetano. Residia na Vila Ema, em São Paulo (SP). Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mauro Magliocchi, 48. Natural de São Paulo (SP). Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, terça-feira, dia 29 de outubro

Ernilda Santos Silva, 80. Natural de Passo Fundo (RS). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Aparecido Dias da Silva, 46. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quarta-feira, dia 30 de outubro

Aparecida Francisca Nascimento, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 30. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Aleth Gomes Pellanda, 84. Natural de Itamogi (MG). Residia no bairro Santa Maria. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nadir dos Santos Madeira, 73. Natural de Virgem da Lapa (MG). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Juliana Paula Anunciato Martins, 42. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, quinta-feira, dia 31 de outubro

Ana de Jesus Teixeira, 92. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Geraldo Leandro Ribeiro, 72. Natural de Guaranésia (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, quarta-feira, dia 30 de outubro

Solange Santos Serra, 78. Natural de Carlos Chagas (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Geralda Nunes dos Santos Alves, 69. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 31 de outubro

Maria Mendes da Silva, 79. Natural de Andaraí (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Carlos Alberto Rodrigues Barbosa, 48. Natural de Nova Russas (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Robson da Silva Menezes, 31. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Jéssica Aline da Silva, 30. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 31. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 1º de novembro

José Luiz da Silva, 89. Natural de Orobo (PE). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro. Jardim da Colina.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, sábado, dia 26 de outubro

Sueli Agostinho de Sousa, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Maria de Lurdes da Silva Pimenta, 63. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 27 de outubro

Giovanna Trivellato, 89. Natural da Itália. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, segunda-feira, dia 28 de outubro

Julieta Cândida Martins, 89. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, terça-feira, dia 29 de outubro

Ivone de Lima Bocchini, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Norma Aparecida Marevhello, 77. Natural de Marília (SP). Residia na Vila das Mercês, em São Paulo (SP). Dia 29, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Iza Rocha dos Santos, 74. Natural de Ponte Alta do Tocantins (RO). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Antonia Rosa Reis, 60. Natural de Mongaguá (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.