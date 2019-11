Petrobras reduz diesel nas refinarias em 2,916% a partir desta sexta-feira

01/11/2019 | 10:14



A Petrobras reduziu o preço médio do diesel nas refinarias em 2,916%, com vigência nesta sexta-feira, 1º de novembro. Conforme documento publicado no site da empresa, o preço médio passou de R$ 2,269 por litro para R$ 2,203. O último reajuste havia sido em 25 de outubro.

A empresa também fez um leve ajuste na gasolina, com alta de 0,006% também com validade a partir desta sexta. O preço passou de R$ 1,8053 na média para R$ 1,8054 o litro. O reajuste anterior a este foi em 27 de setembro.

Outra alteração de preço foi a redução em 3,04% do diesel marítimo nas refinarias, que passou de R$ 2.217,44 o metro cúbico para R$ 2.150,10, queda de R$ 67,34/m3.

O último reajuste da Petrobras para o produto havia sido em 25 de novembro.