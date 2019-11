App reúne carro, bike e patinete em serviço por assinatura

Da Redação



01/11/2019 | 09:48

A startup brasileira GO nasce com ideia um tanto quanto inovadora. Ela permite que seus usuários utilizem diversos modais (carro, patinente, bicicletas elétricas ou tradicionais) por meio de assinatura mensal.

Voltada a pessoas comuns e, principalmente, a empresas, o plano mensal custa R$ 499 e é adquirido via aplicativo. Por esse valor, o assinante tem direito a utilizar 60 horas de carro, 80 horas de patinete ou bicicletas elétricas e tempo livre para a bicicleta tradicional. (O tempo que sobrar em um mês não é cumulativo para o próximo.)

Carros e bicicletas ficam disponíveis em condomínios, prédios empresariais, postos de abastecimento e estacionamentos. Já os patinetes estão em qualquer lugar dentro do território disponível no mapa.

Em um primeiro momento, o GO está disponível para usuários do Kasa, um co-living na Vila Olímpia (em São Paulo). A ideia é, de lá, expandir para a região da Faria Lima (também na cidade). E, aos poucos, ir aumentando a área de atuação.

Inicialmente são 500 veículos disponibilizados entre carros, bicicletas e patinetes. Há a expectativa de ter mil assinantes nos primeiros meses de serviço na capital paulista. Posteriormente, o foco de expansão será para outras localidades, como Florianópolis e Rio de Janeiro.

Como funciona

Os serviços GO são oferecidos (e monitorados) via apps. Eles estão disponíveis para Android e iOS. O endereço para baixá-los (ou saber mais sobre o sistema) é www.voudego.com.br.



Posteriormente, a ideia é oferecer às empresas um modelo de serviço para os trabalhadores, que passariam a utilizar as soluções da GO em vez do vale transporte. Com isso, a parceria poderia atender até 49 milhões de pessoas.

Para ter acesso ao serviço, é necessário baixar o aplicativo e assinar o plano mensal para desfrutar as opções. Depois é só localizar no mapa o veículo mais próximo, desbloquear e rodar.

História

A ideia surgiu quando Rafael Castro morava na cidade de Cascais, em Portugal. Ele fundou uma empresa de scooter sharing que se integrou com um serviço multimodal (MobiCascais) que oferecia a utilização de bicicletas, carros, estacionamentos, ônibus, patinetes e trens.

Com o sucesso implementado em terras lusitanas, Rafael voltou a São Paulo e decidiu criar um serviço similar.

“Com o problema de mobilidade urbana que a capital paulista enfrenta, jovens entre 25 e 40 anos não têm veículo próprio. Então percebi a oportunidade de negócio no Brasil, junto a outros sócios que já atuaram no segmento.”

