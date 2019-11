Eliminada de A Fazenda 11, Bifão fala das brigas com Tati Dias

01/11/2019 | 09:10



Na noite da última quinta-feira (31), mais uma eliminação rolou em A Fazenda 11. Bifão deixou a competição ao perder na disputa para Diego. E após a sexta roça do programa, Bifão participou da cabine de descompressão, contando detalhes de sua participação para Marcos Mion, exibida pela plataforma de streaming PlayPlus.

É claro que o mote principal do bate-papo foi a rivalidade da ex-peoa com Tati Dias, quando ela disse:

- Eu não sinto nada por ela, é só esquecer que eu existo.

E o clima continua quente até mesmo aqui fora, já que Tati resolver alfinetar a eliminação de Bifão em seu Twitter:

E isso é pra nunca mais duvidar da minha torcida e dos meus fãs. EU SOU ALUCINADA POR VOCÊS.

Acha que foi só isso? Pois ela ainda continuou explicando o desabafo:

Só um minuto aqui. Quando eu saí o Adm dela fez mutirão contra. Ela gritou e comemorou ''UFAAAA QUE ALÍVIO!'' Juntou as minhas duas amigas lá dentro na mesma noite pra meter o pau em mim. Voltou a dar em cima do Gui. Falou 24h de mim por duas semanas. E agora eu não posso me manifestar? Ué? Destilar ódio? Ela tava destilando ódio 24h por dia lá dentro depois que eu saí falando de mim e inventando mentira. Eu só quero que ela veja como jogou sujo. Não tem nada de vergonha aqui. Eu gosto mesmo de esfregar na cara, não por trás, como ela faz! Quanto MIMIMI

E sobre sua eliminação na última semana, Tati ainda republicou comentários de seus fãs para mostrar o que achou da saída de Bifão da casa:

Tati foi eliminada pelo Diego com 48,68% dos votos. Bifão foi eliminada pelo Diego com 40,95% dos votos @eutatidias todos os fcs se uniram pra eliminar ambas. Entende agora a força da constelação? Fica em paz, você é perfeita! #EliminacaoAFazendaBifão

Tati deve ter saído com 80%. Realidade: Diego recebeu 51% contra Tati, contra a Bifão ele ficou com 59% hahahaha. CHUPAAAAAA

Já na conversa com Mion, Bifão ainda falou sobre sua relação com Guilherme, que no começo do programa ficou próximo da eliminada da última quinta, mas depois de um tempo acabou se relacionando com Tati, fator que fez com que elas se desentendessem mais uma vez:

- Eu me apaixonei sim pelo Guilherme, e deixei isso claro lá dentro. Mas o mundo pode acabar que homem vai continuar sendo homem e mulher sendo mulher. E tem atitudes que o homem que tem que tomar. A gente dormiu juntos, a gente trocou carícias e ele negou isso, que foi o que me magoou. E eu esperava sim uma atitude dele.

Eita! Pelo visto esse climão entre as duas ainda está longe de terminar, né?