Amazônia brasileira está entre as 10 melhores regiões para visitar em 2020

01/11/2019 | 08:48

A Amazônia brasileira foi eleita uma das 10 melhores regiões do mundo para conhecer em 2020. O destino foi escolhido pela editora de guias de viagem Lonely Planet, que também elegeu 10 cidades para visitar ao longo do próximo ano.

Além da Amazônia, o ranking inclui destinos como Rota da Seda da Ásia Central, Marche (Itália), Norte de Honshu (Japão), Maine (EUA), Ilha de Lord Howe (Austrália), Província de Guizhou (China), Província de Cádiz (Espanha), Nordeste da Argentina e Golfo de Kvarner (Croácia).

Amazônia brasileira

A Amazônia brasileira tem cerca de 3,3 milhões de km² de selva densa, repleta de biodiversidade, que é lar dos mais raros animais e plantas do planeta. Ali, também é possível encontrar comunidades ribeirinhas e indígenas.

Recentemente, a região ficou em evidência no mundo inteiro por causa da devastação causada por incêndios. De acordo com a Lonely Planet, viagens pensadas e bem planejadas para o local apoiarão os esforços do turismo sustentável, ao mesmo tempo em que beneficiarão a economia local e destacarão a necessidade de preservação.

Hospedagem

Quem quiser visitar a região pode ficar no Juma Amazon Lodge, localizado dentro da Floresta Amazônica, a três horas de Manaus. O local proporciona aos hóspedes a experiência de conhecer de perto a mata com conforto, sustentabilidade, passeios ricamente estruturados e culinária regional de excelência.

Construídos sobre palafitas, a mais de 15 metros de altura, os 19 bangalôs – que oferecem vistas incríveis, varanda e rede – e os espaços de convivência ficam em uma área remota e preservada da Amazônia, às margens do rio Juma. Um dos grandes destaques desta experiência é o restaurante especializado na culinária local, de forte influência indígena. Dos rios regionais, saem peixes famosos, como pirarucu, tambaqui e surubim.

Para conhecer melhor a mata, os visitantes circulam com guias especializados em diferentes passeios. Já para relaxar, vale passar a tarde na piscina (com água do rio), na choupana ou no redário.

