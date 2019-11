Kawhi Leonard brilha em retorno e Clippers derrotam Spurs na NBA

01/11/2019 | 08:29



Um dia após ser derrotado pelo Utah Jazz, o Los Angeles Clippers reagiu neste início de temporada da NBA ao superar e acabar com a invencibilidade do San Antonio Spurs na noite desta quinta-feira. Em casa, o time da Califórnia venceu por 103 a 97, contando com o brilho de Kawhi Leonard.

Responsável por liderar o Toronto Raptors ao título da temporada passada, Leonard passou a defender os Clippers no atual campeonato. Mas foi poupado no jogo anterior. Em seu retorno, comandou a equipe de Los Angeles ao anotar um "double-double" de 38 pontos e 12 rebotes.

Saindo do banco de reservas, Montrezl Harrell contribuiu com 24 pontos e quatro rebotes. Pelos Suns, a atuação coletiva foi abaixo do esperado. E nem mesmo os esforços individuais de DeMar DeRozan, responsável por 29 pontos, e Derrick White, com 20, puderam evitar a primeira derrota da equipe na temporada.

Com quatro triunfos em seis jogos, os Clippers figuram no sétimo lugar da Conferência Oeste. Já os Spurs estão no quinto posto, com três vitórias em quatro jogos.

Em duelo da Conferência Leste, o Miami Heat superou o Atlanta Hawks por 106 a 97. Kendrick Nunn anotou 28 pontos, seu recorde em apenas um jogo em sua carreira, e liderou o time da Flórida. Pelo Atlanta, Jabari Parker foi o destaque, com 23 pontos.

Dono de quatro vitórias em cinco jogos, o Miami Heat ocupa a vice-liderança da tabela, enquanto os Hawks estão em oitavo lugar, com dois triunfos em cinco partidas.

Em New Orleans, os Pelicans ganhou do Denver Nuggets por 122 a 107 e comemorou sua primeira vitória na temporada regular da NBA. A equipe da casa foi liderada por Jahlil Okafor, responsável por 26 pontos, e Brandon Ingram, com 25. Pelo time de Denver, Michael Porter Jr. se destacou 15 pontos em sua estreia na competição.

Após quatro derrotas, os Pelicans figuram em 13º lugar da Conferência Oeste. Já os Nuggets estão na oitava posição, com três vitórias e duas derrotas.

PUNIÇÕES - A direção da NBA puniu os pivôs Joel Embiid e Karl-Anthony Towns com dois jogos de suspensão cada por conta da troca de socos ocorrida na partida entre o Philadelphia 76ers e o Minnesota Timberwolves, na noite de quarta-feira. As agressões aconteceram no fim do terceiro período. Depois de uma disputa de bola, os dois jogadores se desentenderam em quadra e trocaram socos até serem separados pelos companheiros de time.

Confira os jogos desta sexta-feira:

Brooklyn Nets x Houston Rockets

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x New York Knicks

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Utah Jazz

Golden State Warriors x San Antonio Spurs