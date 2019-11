Coreia do Norte faz novo teste de mísseis

01/11/2019 | 07:37



A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira, 31, dois mísseis nas águas do Mar do Leste (Mar do Japão). Em comunicado, a Junta do Estado-Maior sul-coreano afirmou que ainda continua analisando os dados dos disparos. A Guarda Costeira japonesa emitiu um alerta sobre os lançamentos. Segundo a emissora pública NHK, nenhum projétil caiu na Zona Exclusiva Econômica do Japão - que, em regra, corresponde a 200 milhas marítimas da costa.

O último teste balístico do regime norte-coreano ocorreu em 2 de outubro, quando o país testou um novo míssil projetado para ser lançado de um submarino. Depois de mais de um ano sem lançar projéteis de qualquer espécie, Kim Jogn-un retomou o programa de mísseis recentemente, em protesto pela falta de progresso no diálogo com os EUA sobre desnuclearização da Península Coreana e a retirada de sanções econômicas contra seu país.

Frustração

Em outubro, Washington e Pyongyang realizaram uma reunião de trabalho em Estocolmo para tentar desbloquear as negociações. No entanto, a conversa não evoluiu. Em fevereiro, Kim e o presidente americano, Donald Trump, realizaram um segundo encontro no Vietnã, mas a reunião foi considerada um fracasso. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.