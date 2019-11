Thiago inclui R$ 45 mi de emenda no orçamento para limpeza de piscinões

da Redação



01/11/2019 | 07:00



Após aval da Assembleia Legislativa ao governo de São Paulo contratar empréstimo para a construção do Piscinão Jaboticabal – equipamento a ser construído nas divisas entre São Bernardo, São Caetano e a Capital –, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral de São Caetano, protocolou emenda ao projeto de lei da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2020, destinando valor de R$ 45 milhões para viabilizar a limpeza dos córregos e piscinões existentes no Grande ABC. Atualmente, são 20 reservatórios distribuídos em cinco cidades da região.

A justificativa de Thiago no documento apresentado na casa destaca combate às enchentes. “É questão muito séria, que mexe diretamente com a vida da população e merece atenção. Sabemos do compromisso do governador (João Doria, PSDB) com a região, mas precisamos mostrar nossas prioridades e necessidades, ainda mais quando falamos das limpezas dos córregos e piscinões, ações vitais para combater esses problemas”, alegou o deputado, que encabeça a Frente Parlamentar do Grande ABC. A bancada regional é composta por seis nomes.

O Palácio dos Bandeirantes encaminhou o orçamento no fim de setembro, com previsão de receita de R$ 239,1 bilhões. Deste total, R$ 18,3 bilhões estariam reservadores para investimentos. Para medidas junto a estruturas hidráulicas há estimativa de gastos de R$ 44 milhões, englobando piscinões e córregos de todo o Estado. “Com base em procedimentos anteriores feitos pelo Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica), vimos que só para a manutenção do sistema de águas do Grande ABC era necessário investimento de R$ 45 milhões, ou seja, eventualmente, o valor proposto não cobriria essa demanda”, considerou.