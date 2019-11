Desrespeito da Suzantur vira alvo de questionamento da Câmara

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



01/11/2019 | 07:00



A Câmara de Mauá aprovou requerimento de autoria do vereador Fernando Rubinelli (PDT) que cobra explicações sobre o fato de a Suzantur admitir operar com 25 ônibus a menos do contingente exigido no contrato assinado pelas partes em 2014.

Durante apresentação de renovação da frota, no dia 8, Robson de Jesus Fonseca, diretor da concessionária, reconheceu que a empresa roda na cidade com 223 veículos. O edital determina que mínimo de 248 coletivos atendam aos moradores.

Mais do que reconhecer que oferece volume menor de ônibus ao usuário do sistema público, Fonseca revelou que o caso está sob análise da Justiça.

Desde a confissão do diretor da Suzantur, a Prefeitura de Mauá não tomou posição sobre o desrespeito contratual admitido pela companhia. O prefeito Atila Jacomussi (PSB), aliás, faz propaganda política com os ônibus novos.

No requerimento, Rubinelli busca saber se houve reposição dos 25 ônibus a menos, quais ações a administração tomou com relação ao episódio e se o governo vai debitar valores pela falha. Todos os parlamentares aprovaram o requerimento, que foi votado dentro de bloco de solicitações diversas.

“Precisamos saber por qual motivo a Suzantur não está utilizando todos os ônibus que possuem. A falta desses 25 coletivos atrapalha a vida do usuário, que depende de transporte público para se locomover”, disse Rubinelli, oposição ao governo Atila. “Esse fato, caso seja confirmado, pode trazer problemas para a empresa. Acredito até que se poderia suspender o contrato assinado com a Prefeitura”, avaliou.

O pedetista foi autor de pedido de CPI para investigar as denúncias contra a Suzantur – entre elas as relações entre a empresa e o banco Caruana, uma vez que a instituição financeira é gerida por José Garcia Netto, o Netinho, irmão do ex-presidente da Suzantur Angelo Roque Garcia. A solicitação foi rejeitada pelo plenário porém. O vereador já recorreu à Justiça. Perdeu a liminar, mas aguarda análise do mérito da questão.

Para o vereador Adelto Cachorrão (Avante), também da bancada da oposição, a situação é mais uma das que podem comprometer o contrato firmado entre a administração e a Suzantur. Em outras oportunidades, Cachorrão também protocolou requerimento de informações sobre episódios que envolveram a empresa de ônibus. “Isso não pode continuar. Temos que averiguar o que está acontecendo. A Suzantur não tem prestado um bom serviço.”

O requerimento precisa ser respondido pelo governo dentro de 30 dias.