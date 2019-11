PSDB e DEM de Sto.André próximos

Raphael Rocha



Que existe proximidade entre o DEM e o PSDB na esfera nacional já não é novidade, assim como não é nova a parceria entre democratas e tucanos em Santo André. Mas as duas siglas, na cidade, estão tão próximas que eles costuram tabelinha de candidatos a vereador para o pleito do ano que vem. Partido do prefeito Paulo Serra, o PSDB tenta se consolidar como maior sigla na Câmara a partir de 2021 e deve apostar em chapa recheada de candidatos de peso. O panorama, por outro lado, afugenta quem acredita ser possível ingressar no Legislativo, mas sabe que não tem potencial eleitoral para encarar alguns nomes. Para esses casos, o DEM tende a servir de abrigo. Um caso é o do vereador Edilson Fumassa (PSDB). O tucano, que recebeu 4.081 votos, pode migrar para o DEM, acreditando que não receberá o mesmo volume de adesões. Outro é o vereador Toninho de Jesus (PMN), alinhado a Paulo Serra.

BASTIDORES

Resposta

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC encaminhou nota à coluna para dizer que a escolha do nome da campanha natalina – Natal Iluminado – é meramente ilustrativa no processo de chamamento público de patrocínio e nada tem a ver com o modelo implementado em São Caetano em 2016, alvo de investigação do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e de CPI na Câmara. “O objetivo da ação é tentar atrair pessoas ao prédio da entidade regional para que haja maior aproximação da população com o órgão público intermunicipal”, adicionou a entidade.

Outro Natal Iluminado

Por falar em Natal Iluminado, esse também é o nome definido pela Prefeitura de Diadema para as atividades de fim de ano. As ações na cidade acontecem desde 2013, primeiro ano de gestão do prefeito Lauro Michels (PV), ou seja, antes de a Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) ter realizado seu Natal Iluminado, em 2016.

Agenda

A deputada estadual Marina Helou (Rede) faz agenda hoje no Grande ABC, pela manhã. Ela estará na Represa Billings, vistoriando o local, depois irá para a Vila de Paranapiacaba, de Santo André, em ato contra a instalação do Centro Logístico Campo Grande, alvo de polêmica no distrito. Ela estará acompanhada de figuras da Rede no Grande ABC.

Após o fim

Um dia depois de esta coluna mostrar que a comissão especial montada na Câmara de São Bernardo para acompanhar o fim das atividades da Ford pouco apresentou resultados, os vereadores do bloco se reuniram – e fizeram questão de postar fotos. Se encontraram um dia depois da nota nesta coluna. E um dia depois do encerramento das atividades da montadora norte-americana na cidade. No encontro estavam Julinho Fuzari (Cidadania), Gordo da Adega (PCdoB), Roberto Palhinha (Avante), Jorge Araújo (PHS), Tião Mateus (PT), Samuel Alves (PSDB) e Ivan Silva (SD).

Encontro

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), recebeu ontem em seu gabinete o senador Alvaro Dias (Podemos), para discutir sobre projetos na área de mobilidade na cidade. Estava na reunião o vereador paulistano Mario Covas Neto, o Zuzinha, candidato do Podemos a senador no ano passado – foi derrotado. A cúpula do Podemos tenta convencer Paulo Serra a deixar o tucanato e migrar de sigla.