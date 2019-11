Junior Souza aposta em triunfo no tempo normal mesmo fora de casa

da Redação



O goleiro Junior Souza acredita que o EC São Bernardo tem condições de garantir a vaga na decisão da Copa Paulista já no tempo normal diante do São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, amanhã, às 16h30.

Uma vitória nos 90 minutos assegura o Cachorrão na final da competição. Novo empate, por qualquer placar, leva o duelo para as penalidades – o primeiro jogo, no sábado, no Estádio 1º de Maio, terminou em 2 a 2.

Diante desse panorama, Junior Souza avisou que o Cachorrão está preparado para o jogo decisivo. “Estamos trabalhando muito para tentar a vitória no tempo normal, mas também estamos treinando bem penalidades. Todos estão focados para esse momento. Vamos lutar um pelo sonho do outro”, comentou.

O goleiro também esboçou um panorama de como ele acha que a partida se desenhará nas quatro linhas. “Avalio (que será) um jogo de muitas possibilidades. Creio que o início será truncado, com ninguém querendo se abrir. Estamos preparados para aguentar os 90 minutos e conseguir a vaga. Nosso grupo tem se identificado um com o outro, principalmente nos nossos sonhos. Isso é o diferencial. Corremos um pelo outro tanto pela história do clube quanto pela nossa.”

Na primeira fase, EC São Bernardo e São Caetano estavam no mesmo grupo e, no jogo entre os dois, no Anacleto Campanella, a partida terminou empatada por 1 a 1 – o resultado, à ocasião, beneficiou o Azulão, que terminou a fase na liderança da chave.