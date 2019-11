Mazinho enaltece semana livre para evitar vacilos do jogo de ida

da Redação



01/11/2019 | 07:00



O volante Mazinho disse que o São Caetano aproveita a semana cheia para evitar vacilos cometidos no sábado, no primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista, diante do EC São Bernardo, no Estádio 1º de Maio.

Depois de sair atrás do marcador, o Azulão virou o jogo – gols de Marlon e Emerson Santos –, mas cedeu o empate ao Cachorrão.

“Precisamos nos doar mais dentro de campo. Vacilamos em algumas situações no primeiro jogo, então temos que entrar mais atentos na próxima partida”, comentou o volante. “A gente sabe que esse jogo é muito importante para o São Caetano. Precisamos então focar nos trabalhos ao longo da semana e aproveitar das orientações do Marcelo Vilar para conseguir o resultado positivo.”

O atleta também comentou sobre a importância do fator casa no duelo decisivo, amanhã, às 16h30, no Estádio Anacleto Campanella. “É importante decidir em casa. Afinal, a torcida pode nos incentivar em conseguir o resultado positivo.”

O Azulão perdeu em seus domínios apenas duas vez na competição. A primeira para o Água Santa, no dia 10 de agosto, e a segunda para o Mirassol, no dia 19 de outubro. Mas as situações eram diferentes da atual: os comandados de Marcelo Vilar estavam classificados para outras fases.

Um triunfo leva o São Caetano à final da Copa Paulista – que dá ao seu vencedor o direito de uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Novo empate conduz a disputa aos pênaltis.