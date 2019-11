Henan está na mira do Ramalhão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/11/2019 | 07:00



A diretoria do Santo André traçou planejamento da montagem do elenco para disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista do ano que vem e já mirou desejo principal: o atacante Henan.

O centroavante se tornou ídolo da torcida no Paulistão de 2017, quando anotou os dois gols salvadores diante do Grêmio Audax, de Osasco, na vitória que garantiu o Ramalhão na elite estadual naquele ano. Naquela competição, anotou oito gols em 16 partidas e chamou atenção de clubes nacionais.

Após passagem pelo Figueirense, de Santa Catarina, Henan parou no Botafogo-SP, de Ribeirão Preto, que disputa atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 23 jogos, fez cinco gols.

A equipe do Diário apurou que as conversas com o staff de Henan estão adiantadas e que o atleta teria consentido em retornar ao Ramalhão. Mas o anúncio seria feito somente no fim da Série B, quando termina o contrato do atleta com a equipe do Interior. O Botafogo-SP está com 44 pontos na competição e nutre sonho de ficar com uma das quatro vagas para o Brasileirão de 2020.

O presidente do Santo André, Sidney Riquetto, disse que a ideia é contratar 16 jogadores até o dia 15 de janeiro, quando se encerra a inscrição de atletas para disputa da primeira rodada. “Queremos jogadores com vivência na Série A-1 do Campeonato Paulista ou em jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente da Série B”, discorreu o dirigente.