Taylor Swift: Ingressos para show extra começam a ser vendidos na madrugada de 6ª

31/10/2019 | 21:58



A venda de ingressos do show extra de Taylor Swift em São Paulo, para o público geral, começa na madrugada desta sexta-feira, dia 1º de novembro, à 0h01 na internet, e às 10h na bilheteria. Os ingressos podem ser adquiridos no site ticketsforfun.com.br .

O show extra no Brasil ocorre no dia 19 de julho de 2020, no Allianz Parque, em São Paulo. O primeiro será no dia anterior, 18, no mesmo local.

O anúncio do segundo show veio após os ingressos para a primeira apresentação da cantora terem se esgotado em menos de 24 horas. O show faz parte de uma turnê mundial que passará por países como Bélgica, Alemanha e Estados Unidos, mas o Brasil é o único da América Latina que integra a lista.

A turnê faz parte da divulgação do álbum Lover, lançado no dia 23 de agosto. Uma semana depois, o disco bateu recordes e angariou 1 milhão de reproduções, downloads e vendas combinadas na China.