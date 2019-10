Do dgabc.com.br



31/10/2019 | 21:43



O primeiro dia de novembro terá bastante variação de nebulosidade no Grande ABC. O dia terá céu variando entre parcialmente nublado e nublado e as temperaturas ficarão parecidas com as observadas nesta quinta-feira (31), com máxima prevista de 27°C. As chances de chuva são bem pequenas e se ocorrerem, deverão ser no final da tarde. O final de semana terá tempo semelhante, mas a partir de segunda-feira (4) a passagem de uma frente fria pelo mar deve provocar aumento de nebulosidade e chuva.