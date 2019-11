Baep inicia operações com cavalaria no Grande ABC

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



01/11/2019 | 07:00



O 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de São Bernardo iniciou neste mês operações especiais com a cavalaria do Grande ABC. O cronograma prevê que o policiamento montado realize patrulhamento nas áreas centrais das sete cidades semanalmente. Além de coibir a criminalidade, o objetivo é ampliar a sensação de segurança entre a população.

O Centro de Santo André recebeu a operação, que contou com seis agentes a cavalo e outros três em viatura, ontem – a ação foi realizada em Diadema na semana passada. A escolha dos locais, conforme o comandante da 2ª Companhia do Baep, capitão Fernando Carvalho Ricardo, é feita conforme análise dos indicadores criminais. “Geralmente, nas áreas centrais, temos ocorrências de furtos em lojas, de veículos e a pedestres. O policiamento montado traz essa ostensividade e faz com que tanto a população quanto o criminoso vejam a presença da polícia. As pessoas se sentem seguras e o bandido deixa de agir”, observa.

O início das operações montadas foi possível após a transferência da coordenação da cavalaria do Grande ABC para a sede do Baep, no COI (Centro de Operações Integradas) de São Bernardo – inaugurado em 14 de outubro. Antes disso, segundo capitão Carvalho, a administração ficava no Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, na Capital. “Com essa proximidade a gente consegue um ganho para coordenar as operações de perto”, ressalta. No total, a cavalaria da região conta com 34 policiais e 22 animais, divididos entre São Bernardo e Mauá.