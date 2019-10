Nadal bate Wawrinha pela 19ª vez e vai pegar Tsonga nas quartas de final em Paris

31/10/2019 | 20:56



Naquela que foi a sua 19ª vitória em 22 jogos contra Stan Wawrinka, Rafael Nadal bateu o suíço por 2 sets a 0, com duplo 6/4, nesta quinta-feira, e garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Paris. Segundo cabeça de chave desta competição realizada em quadras duras cobertas e atual vice-líder do ranking mundial, o tenista espanhol se credenciou para enfrentar nesta sexta o francês Jo-Wilfried Tsonga, que precisou salvar dois match points antes de superar o alemão Jan-Lennard Struff, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (8/6).

Neste novo embate com o velho conhecido Wawrinka, ex-Top 10 que hoje ocupa a 16ª colocação do ranking mundial, Nadal confirmou todos os seus saques e aproveitou duas de três chances de quebrar o serviço do suíço para encaminhar o seu triunfo em sets diretos. Foi a sua segunda vitória no ano sobre o oponente, que nesta temporada já havia sido arrasado pelo espanhol no saibro do Masters 1000 de Madri.

Contra Tsonga, em outro duelo de dois experientes tenistas do circuito profissional, Nadal vai defender uma vantagem de nove vitórias e quatro derrotas no retrospecto de 13 confrontos entre os dois. No último deles, no Grand Slam de Wimbledon, ele atropelou o francês por 6/2, 6/3 e 6/2 pela terceira rodada da competição.

Nadal ainda busca o seu primeiro título do Masters de Paris, onde Tsonga se sagrou campeão em 2008. E caso conquiste a taça, o espanhol vai garantir por antecipação o fechamento do seu ano como líder do ranking mundial. Já é certo que ele vai assumir o topo, hoje nas mãos do sérvio Novak Djokovic, na próxima segunda-feira.

Curiosamente, Nadal e Djokovic completaram nesta quinta-feira 50 vitórias cada nesta temporada. Horas mais cedo, o número 1 do mundo também avançou às quartas de final ao derrotar o britânico Kyle Edmund por 2 sets a 0.

Quem levar a melhor no duelo entre Nadal e Tsonga terá pela frente nas semifinais o ganhador do confronto entre o canadense Denis Shapovalov e o francês Gael Monfils. O primeiro deles avançou às quartas de final ao eliminar o alemão Alexander Zverev, sexto cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 1, com 6/2, 5/7 e 6/2. Já o tenista da casa, 13º pré-classificado, precisou buscar uma virada para eliminar o moldávio Radu Albot com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1.