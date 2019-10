Granada é derrotado pelo Getafe e perde chance de reassumir a ponta do Espanhol

31/10/2019 | 20:15



O Granada foi derrotado por 3 a 1 pelo Getafe, nesta quinta-feira, fora de casa, e desperdiçou a oportunidade de reassumir a liderança do Campeonato Espanhol. O resultado fez a equipe estacionar nos 20 pontos na terceira colocação e seguir atrás de Barcelona, respectivos líder e vice-líder, com 22 e 21 pontos.

Com uma partida a menos do que todos os outros clubes da competição depois que o clássico que fariam no último sábado, no Camp Nou, ter sido adiado para o dia 18 de dezembro por causa da onda de protestos na Catalunha, Barça e Real conquistaram goleadas nesta 11ª rodada. Na terça-feira, o time catalão bateu o Valladolid por 5 a 1. Na quarta, a equipe madrilenha superou o Leganés por 5 a 0.

Com uma campanha surpreendente após retornar à elite nacional para esta temporada 2019/2020, o Granada sofreu nesta quinta-feira a sua terceira derrota em 11 jogos neste Espanhol. Já o Getafe subiu para a nona posição, com 16 pontos.

Atuando como mandante, o Getafe mostrou força ao abrir 2 a 0 já na etapa inicial, com Angel Rodriguez marcando o primeiro gol aos 35 minutos e Mauro Arambarri ampliando aos 41 com uma cabeçada. Aos 29 do segundo tempo, Antonio Puertas deu esperança aos visitantes ao descontar o placar. Porém, David Timor balançou as redes para os anfitriões, aos 43, para assegurar o triunfo.

OUTROS JOGOS - Outras duas partidas fecharam a 11ª rodada do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira. Em uma delas, o Eibar também soube aproveitar o fator campo ao superar o Villarreal por 2 a 1, com gols de Kike e Orellana. Com o resultado, se afastou da zona do rebaixamento e assumiu a 14ª posição, com 12 pontos. Já a equipe visitante estacionou nos 17 pontos, em sétimo lugar, logo abaixo da área de acesso às competições europeias na tabela de classificação.

O gol do Villarreal foi marcado pelo atacante Gerard Moreno, que passou a somar oito bolas na rede e se isolou na artilharia do Espanhol. Loren Morón, do Betis, e Karim Benzema, do Real Madrid, estão logo abaixo neste ranking de goleadores, com sete cada. Luis Suárez, com seis pelo Barcelona, vem atrás deste grupo.

No outro duelo do dia no Espanhol, Mallorca e Osasuna empataram por 2 a 2, em Maiorca, onde os donos da casa ficaram com 11 pontos na 17ª posição, logo acima da zona do rebaixamento, encabeçada pelo Celta, 18º, com nove pontos. O Osasuna, em 10º lugar, agora contabiliza 15.