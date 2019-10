31/10/2019 | 19:55



Para comemorar o Halloween, o Gloob vai exibir nesta quinta, 31, a Maratona D.P.A. - As Bruxas Estão Soltas.

A programação especial traz 50 episódios de Detetives do Prédio Azul, incluindo 23 episódios do programa original e sete vídeos inéditos do Vlog da Berê.

Tem também o Vlog da Mila, com 20 episódios que fizeram sucesso no canal do Mundo Gloob, além da exibição do longa-metragem D.P.A. 2 - O Mistério Italiano.