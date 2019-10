31/10/2019 | 19:55



O Now criou o Especial de Halloween, com 32 filmes selecionados para os amantes do terror. A programação inclui dois clássicos originais: Psicose, de Alfred Hitchcock, e Poltergeist - O Fenômeno, de Tobe Hooper.

Há ainda o mais novo longa estrelado por Chuck, Brinquedo Assassino, que saiu de cartaz dos cinemas recentemente e estreia na plataforma nesta quinta, 31.

Para completar o especial, estão também títulos como A Freira, Annabelle, Invocação do Mal, A Maldição da Chorona, Os Fantasmas se Divertem, entre outros. O Especial de Halloween estará disponível até 7 de novembro.