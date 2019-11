Quarta geração do Honda Fit chega ao Brasil em 2020

Nilton Valentim



01/11/2019 | 07:21



A quarta geração do Fit, apresentada pela Honda na última semana, durante o Salão do Automóvel de Tóquio, no Japão, deverá chegar ao mercado brasileiro no próximo ano. O compacto é o terceiro modelo mais vendido da montadora no País. Entre janeiro e setembro, foram emplacadas 19.417 unidades. O líder da marca é o HR-V (35.447) e o segundo é o Civic, com 20.101.

A Honda divulgou poucas informações sobre o Fit. Pelas imagens dá para notar mudanças substanciais na frente do carro, com novos faróis de LED e também nas lanternas traseiras. Nota-se também que ele ficou mais arredondado que a terceira geração.

Em Tóquio foram mostradas cinco versões do Fit: Basic, Ness, Luxe e Crosstar e Home, cada uma delas com uma gama diferente de equipamentos. A Crosstar, por exemplo, possui racks nas laterais do teto.

Por aqui, o carro deverá ser produzido na fábrica de Itirapina, no Interior de São Paulo, que foi inaugurada no início deste ano.

Especula-se que poderá ser oferecida uma versão híbrida, que conjuga motor a combustão (1.50 com um segundo propulsor elétrico, e que foi mostrada na capital japonesa..

A marca pretende ter no mercado brasileiro três modelos com este tipo de tecnologia até 2023. O primeiro deles será o sedã de luxo Accord, que deve chegar em 2020. Segundo o presidente da Honda para a América do Sul, Issao Misogushi, todos serão importados, pois o País ainda não tem volume de vendas que compense a produção local.

No Brasil foram vendidos até agora cerca de 10 mil veículos eletrificados de várias marcas. Neste ano, até setembro, foram 5.436 unidades, ante 3.970 em igual período de 2018. (com Estadão Conteúdo)